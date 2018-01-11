Певца Шуру, который проходит лечение в центре Илизарова в Кургане, успешно прооперировали. Слова благодарности докторам артист опубликовал на своей страничке в Instagram.
Как отмечает Шура, прооперировавший его врач, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №16 Олег Чегуров, исполнил мечту певца «быть здоровым и не хромать», а благодаря анестезиологу Евгению Кочегарову он отошел от наркоза быстро и без последствий.
«Вы мои спасители! Впереди интересный путь реабилитации, чуть позже познакомлю вас с моими девочками, которые меня опекают и порхают вокруг меня, как сказочные феи! Всем добра от меня! Люблю», — пишет Шура. Он также благодарит своих поклонников за молитвы и добрые пожелания.
В Курган артист приехал в понедельник, 9 января. Для своих подписчиков в Instagram Шура провел мини-экскурсию по палате в клинике Илизарова, где ему предстоит пробыть до конца зимы.