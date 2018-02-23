Россиянка завоевала первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане

10:01 23 февраля 2018 11

По итогам короткой и произвольной программ Алина Загитова набрала 239,57 балла Аккаунт Алины Загитовой в Instagram

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 239,57 баллов.

Второе место заняла Евгения Медведева, которой удалось набрать 238.26 балла. На третьем — канадская спортсменка Кейтлин Осмонд с 231,01 баллами.

Ранее Загитова победила в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2018. Тогда спортсменка набрала 158,08 балла и тем самым обеспечила команде серебро, передает «Русская планета».

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух предсказал, что бороться за золото в Пхенчхане будут россиянки Евгения Медведева и Алина Загитова, напоминает RT. Он говорил, что в случае, если обе откатаются чисто, у Медведевой будет мало шансов на золото, потому что произвольная программа Загитовой объективно сложнее.