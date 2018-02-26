Суд отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина кандидатом в президенты РФ

15:54 26 февраля 2018 9

Суд не убедили доводы Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Верховный суд (ВС) РФ отклонил апелляционную жалобу кандидата в президенты РФ, телеведущей Ксении Собчак, которую она подала по поводу признания полностью законной регистрации Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах-2018.

Ксения Собчак подала жалобу в суд на основании того, что Владимир Путин не имеет права выдвигать свою кандидатуру, так как был президентом РФ в течение двух сроков и не может избираться в третий раз, напоминает Nation News. Кроме того, по мнению заявительницы, будучи де-юре главой правительства в 2008—2012 годах, Путин де-факто сохранял за собой полномочия главы исполнительной власти и главы государства, уточняет «Национальная служба новостей».

В Центризбиркоме (ЦИК) доводы и жалобы Собчак назвали несостоятельными. Представитель ЦИК Дмитрий Воронин заявил, что в Конституции установлен запрет для одного и того же лица занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. «Ключевое слово — подряд, которое заявительница забыла упомянуть в своем выступлении», — отметил Воронин. В связи с чем ЦИК попросил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения, пишет РАПСИ.

Ранее Верховный суд России отказал в рассмотрении заявления Собчак о признании незаконной регистрации Путина в качестве кандидата на выборах, сообщает «Русская планета». Суд не нашел нарушения законодательства в действиях ЦИК.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. На пост претендуют восемь кандидатов, в том числе самовыдвиженец Владимир Путин — действующий глава государства, выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов — лидер «Партии Роста», телеведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), руководитель партии «Российский общенародный союз», бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, а также глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.