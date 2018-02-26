{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Мэр Екатеринбурга: «Бздех не схватишь, в жопу не впятишь». ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 февраля 2018
15:54  26 февраля 2018 9

Суд отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина кандидатом в президенты РФ

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, тасс
Суд не убедили доводы СобчакФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Верховный суд (ВС) РФ отклонил апелляционную жалобу кандидата в президенты РФ, телеведущей Ксении Собчак, которую она подала по поводу признания полностью законной регистрации Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах-2018.

Ксения Собчак подала жалобу в суд на основании того, что Владимир Путин не имеет права выдвигать свою кандидатуру, так как был президентом РФ в течение двух сроков и не может избираться в третий раз, напоминает Nation News. Кроме того, по мнению заявительницы, будучи де-юре главой правительства в 2008—2012 годах, Путин де-факто сохранял за собой полномочия главы исполнительной власти и главы государства, уточняет «Национальная служба новостей».

В Центризбиркоме (ЦИК) доводы и жалобы Собчак назвали несостоятельными. Представитель ЦИК Дмитрий Воронин заявил, что в Конституции установлен запрет для одного и того же лица занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. «Ключевое слово — подряд, которое заявительница забыла упомянуть в своем выступлении», — отметил Воронин. В связи с чем ЦИК попросил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения, пишет РАПСИ.

Ранее Верховный суд России отказал в рассмотрении заявления Собчак о признании незаконной регистрации Путина в качестве кандидата на выборах, сообщает «Русская планета». Суд не нашел нарушения законодательства в действиях ЦИК.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. На пост претендуют восемь кандидатов, в том числе самовыдвиженец Владимир Путин — действующий глава государства, выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов — лидер «Партии Роста», телеведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), руководитель партии «Российский общенародный союз», бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, а также глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров