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02 марта 2018
01 марта 2018
01:59  02 марта 2018 10

Жириновский и Собчак снова утроили скандал на дебатах

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, за правду за свободу, за собчак
Ксения Собчак упрекнула лидера ЛДПР в помощи своему сыну—депутатуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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На очередных дебатах кандидаты в президенты Владимир Жириновский и Ксения Собчак вновь устроили перепалку. На этот раз причиной конфликта стали их родственники — Игорь Лебедев [сын лидера ЛДПР, депутат Госдумы] и Анатолий Собчак [отец телеведущей, первый мэр Санкт-Петербурга].

«Если бы остался Советский Союз, ни я, ни он [Лебедев] никем бы не стали. Ну, если вы разрушили страну, это ведь вакансии и заходи, бери, все что хочешь», — заявил Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Собчак, в свою очередь, напомнила политику о деятельности Игоря Лебедева, упрекнув Жириновского в том, что он помогает сыну строить карьеру. В ответ на это лидер ЛДПР возразил: «А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?».

Телеведущая подчеркнула, что ее профессиональная деятельность связана с журналистикой, но вскоре Жириновский прервал собеседницу: «Хорошо, но сейчас мое время, я говорю про социальные лифты».

28 февраля в ходе дебатов на телеканале «Россия 1», как напоминает RT, Владимир Жириновский оскорблял Ксению Собчак, в том числе с использованием нецензурных выражений, за что последняя плеснула политику в лицо водой.

Выборы президента, напомним, пройдут 18 марта. Всего за высокий пост, помимо вышеперечисленных кандидатов, борются еще шесть человек: самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Павел Грудинин от КПРФ, Максим Сурайкин от «Коммунистов России», Борис Титов от Партии роста и Григорий Явлинский от «Яблока».

Сергей Демин
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