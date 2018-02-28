Жириновский покрыл матом Собчак на дебатах у Соловьева. ВИДЕО

18:48 28 февраля 2018 2

Жириновский устроил скандал в эфире «России 1» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил своего оппонента в теледебатах Ксению Собчак. Скандал произошел во время записи предвыборных прений на телеканале «Россия 1» 28 февраля.

Судя по кадрам, которые появились в Сети, Жириновский требовал у ведущего программы Владимира Соловьева заставить Собчак замолчать, а затем в матерной форме назвал ее женщиной с «пониженной социальной ответственностью». «Да закройте ей рот! — кричит Жириновский. — Ты тварь!». «Вы правда считаете, что мужчина может так разговаривать с женщиной?», — ответила ошеломленная претендентка на пост главы государства. «Это позор России! Да какая ты женщина?», — выкрикивал он в ответ. Ведущий дебатов Владимир Соловьев старался успокоить Собчак, уверяя, что Жириновский таким образом просто пытается вывести ее из себя.

По информации РИА «Новости», Жириновский прервал выступление Сергея Бабурина и начал спорить с Собчак, после чего она плеснула ему в лицо водой, а он обругал ее. Трансляция дебатов велась в прямом эфире на Дальний Восток, однако после скандальной перепалки ее прервали и перенесли на час. В Москве программа должна выйти в эфир в 23:00.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов, среди которых уже названные Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).