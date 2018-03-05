Стоимость iPhone X упала до критической отметки

00:35 05 марта 2018 1

«Яблочный» гаджет резко подешевел на российском рынке ФОТО: Flickr, William Hook

В России рухнули цены на флагманский смартфон iPhone X от компании Apple. Несмотря на то, что на российском рынке «яблочный» гаджет появился четыре месяца назад, его стоимость уже упала на 18 тысяч рублей.

Если первоначальная стоимость версии на 64 ГБ составляла 79,99 тыс. рублей, то сейчас данную модель можно приобрести уже за 61 тыс. рублей. Аналитики, в свою очередь, объяснили существенное падение цены на смартфон. Во-первых, стоимость на старте продаж в России выше рыночной, во-вторых, конкуренты уже успели выпустить несколько более доступных аналогов. А в-третьих, Apple планирует представить в этом году новые модели iPhone, которые будут превосходить характеристики iPhone X, передает Vista News.

Напомним, ранее специалисты по мониторингу рынка отметили критическое падение цен на смартфоны iPhone 8 Plus. Кроме того, ка писало «URA.RU», аналитики смогли вычислить средний срок работоспособности продукции Apple. Согласно полученным данным, реальный срок службы «яблочного» гаджета у одного пользователя составляет четыре года.