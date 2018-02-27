Apple выпустит iPhone с огромным экраном

06:14 27 февраля 2018 1

Возможно, что в обновленный iPhoneX установят iOS12 Фото: Flickr

В 2018 году компания Apple планирует выпустить сразу три новых модели смартфонов. Ожидается, что новые гаджеты официально будут представлены осенью 2018 года.

Среди планируемых к выпуску аппаратов — обновленная версия iPhone X, бюджетная версия смартфона, а также аппарат с большим экраном D33, сообщает Nation News. Не исключено, что в данном типе устройств, схожих с iPhone 8, экран можно будет делить на две части при работе с разными приложениями.

Cкорее всего, самый большой из гаджетов получит экран 6,5 дюймов, и будет работать от двух сим-карт. Правда, как передает телеканал 360, не исключено, что эта опция будет отложена до внедрения технологии Е-SIM — она позволит поддерживать связь нескольких операторов через общую карту.

Что касается «доработанного» iPhone X, то его, вероятнее всего, оснастят операционной системой iOS12, а в бюджетной версии будет задействован новый процессор А12. По информации RT, сам разработчик пока никак не комментирует информацию, оказавшуюся в распоряжении СМИ.