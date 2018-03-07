Поклонников Кирилл Докучаев призывает подписаться на его канал
Любитель экстремального видео из Кургана Кирилл Докучаев решил удивить своих поклонников. Молодой человек разделся до трусов и пробежался по улицам в центре города, а его друзья сняли все на камеру мобильного телефона.
Видео сделано на перекрестке улиц Томина и Карла Маркса. «Ты трусы будешь снимать?» — спрашивает девушка, которая находится за кадром. Кирилл Докучаев отвечает утвердительно, но все же решает оставить этот предмет гардероба. После пробежки через дорогу и вдоль проезжей части герой видео снова одевается.
Своих поклонников Кирилл Докучаев призывает подписаться на его канал в соцсетях. Ранее юный курганец с риском для жизни катался на гироскутере по крыше многоэтажки.