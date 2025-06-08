Близкие отвезли в СИЗО вещи арестованному редактору URA.RU

Редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, которого суд отправил на два месяца в СИЗО из-за оговора дяди, привезли необходимые вещи. Среди них — одежда, гигиенические принадлежности, продукты, в том числе сладости.
Дениса арестовали в пятницу, 6 июня, и из суда сразу отвезли в следственный изолятор №1 на улице Репина (Екатеринбургский централ). Туда он попал без вещей, сумку с необходимым, которую еще в пятницу собрали близкие и коллеги, конвоиры в суде брать отказались. Ее удалось передать в СИЗО сегодня утром, внутри больше 90 предметов общим весом 14 килограмм: одежда, гигиенические принадлежности. Из продуктов — шоколад, конфеты, лапша быстрого приготовления, колбаса, чай.
«Не приняли постельное белье и бритву. Отдельно отправим ему еще. Вышло на 14 килограммов», — рассказал товарищ Дениса.
Редакция внимательно следит за судьбой коллеги. Сейчас он проходит карантин в СИЗО — стандартная процедура, которая обычно занимает два дня. В ближайшее время его должны перевести в камеру. Подробнее о месте, куда он попал, и что ему предстоит в ближайшее время, в материале URA.RU.
В основе дела редактора свердловской редакции — показания родного дяди Андрея Карпова, экс-полицейского, который, по версии следствия, получил от Дениса 20 тысяч рублей за криминальные сводки. Денис еще на суде заявил, что это оговор и провокация, он просто выполнял журналистскую работу. Позиция агентства и редакции такова: случившееся — ошибка, которая может привести к уничтожению агентства, которое выполняет важную для общества работу.
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