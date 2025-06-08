Выпускница лицея №21 из Первоуральска Мария Мальцева стала одной из 12 победителей финала всероссийской телеолимпиады «Умницы и умники». Об этом сообщила URA.RU пресс-служба фонда "Эмпатия", который является соорганизатором телеолимпиады на региональном уровне.
Мария Мальцева получила право участвовать в знаменитой программе после победы на региональном отборе в Свердловской области. В финале, темой которого стали «Великие защитники отечества», свердловская школьница получила два ордена и одну медаль. «Ощущения от победы были настолько яркими, насколько они в целом могут быть», — поделилась Мария.
По итогам олимпиады все 12 финалистов, в том числе Мария Мальцева, были зачислены в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Приказ о зачислении в эфире программы подписал лично ректор института Анатолий Торкунов. Для свердловских студентов-победителей предусмотрена специальная стипендия от фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова — 50 тысяч рублей ежемесячно в течение первого года обучения. Теперь Марии предстоит выбрать факультет для дальнейшей учебы.
Основатель фонда «Эмпатия» и акционер "ВСПМО-Ависма" Михаил Шелков отметил, что выпускники олимпиады обладают высокой эрудицией и важны для формирования интеллектуального потенциала страны. «Наших умниц и умников отличает качественная общеобразовательная подготовка, высокая культура и эрудиция. Чтобы ответить на все вопросы ареопага и Юрия Павловича, им пришлось выйти далеко за пределы школьной программы. Вот таких ребят, которые сейчас формируют интеллектуальный потенциал нашей страны, важно поддерживать в стремлении учиться и побеждать», — рассказал он.
Региональный отбор олимпиады в Свердловской области организуют министерство образования и молодежной политики региона, фонд «Эмпатия» и фонд «Золотое сечение» при поддержке ряда уральских вузов. Вместе с Марией в московском финале участвовали еще три представителя региона. Все они могут претендовать на дополнительную поддержку, если поступят в уральские вузы.
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