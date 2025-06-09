В Киеве и Одессе прогремели взрывы посреди ночи

Жителей Киева и Одессы призывали укрыться в бомбоубежищах перед взрывами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Одессе и Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги во многих регионах Украины. Об этом сообщили местные СМИ, подчеркнув, что звуки взрывов в ночь на 10 июня также прозвучали в других городах Украины.
«В Одессе слышны взрывы... Взрывы раздались в Киеве», — говорится в публикациях украинского telegram-канала «ТСН.Новости».
Ранее Киев столкнулся с массовой ночной атакой дронов. Как тогда заявляли власти столицы Украины, в нескольких районах города начались возгорания.
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