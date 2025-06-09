09 июня 2025

В Киеве и Одессе прогремели взрывы посреди ночи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жителей Киева и Одессы призывали укрыться в бомбоубежищах перед взрывами
Жителей Киева и Одессы призывали укрыться в бомбоубежищах перед взрывами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Одессе и Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги во многих регионах Украины. Об этом сообщили местные СМИ, подчеркнув, что звуки взрывов в ночь на 10 июня также прозвучали в других городах Украины.

«В Одессе слышны взрывы... Взрывы раздались в Киеве», — говорится в публикациях украинского telegram-канала «ТСН.Новости».

Ранее Киев столкнулся с массовой ночной атакой дронов. Как тогда заявляли власти столицы Украины, в нескольких районах города начались возгорания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Одессе и Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги во многих регионах Украины. Об этом сообщили местные СМИ, подчеркнув, что звуки взрывов в ночь на 10 июня также прозвучали в других городах Украины. «В Одессе слышны взрывы... Взрывы раздались в Киеве», — говорится в публикациях украинского telegram-канала «ТСН.Новости». Ранее Киев столкнулся с массовой ночной атакой дронов. Как тогда заявляли власти столицы Украины, в нескольких районах города начались возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...