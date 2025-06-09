Мэр Екатеринбурга высоко оценил профессионализм редактора URA.RU Аллаярова, арестованного 6 июня

Мэр Екатеринбурга высоко оценил профессионализм редактора URA.RU Аллаярова

Алексей Орлов с Денисом Аллаяровым на панельной дискуссии в ККТ «Космос», которую модерировал Денис Фото: Илья Московец © URA.RU

Публикации свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова, который активно освещал работу мэрии Екатеринбурга, помогали чиновникам корректировать работу. А то, что у него есть свои источники — это «обычная журналистская практика», заявил глава города Алексей Орлов в разговоре с корреспондентом агентства, высказываясь об аресте Дениса.

«Я человек публичный, к [просьбам о комментариях] отношусь абсолютно спокойно, а также к объективной критике. Ее было много, на основании чего мы и выводы всегда делали, работу свою корректировали. Наверное, Денис выделялся на общем фоне какими-то смелыми публикациями, оценками, имел свои источники информации. Сейчас все об этом говорят, это обычная журналистская практика», — поделился градоначальник.

2021 год. Уже тогда Денис не упускал случая задать мэру вопрос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аллаяров был арестован в пятницу, 6 июня. Следствие считает, что он дал 20 тысяч рублей своему дяде Андрею Карпову, который работал в свердловской полиции, за доступ к служебной информации. Денис это обвинение называет оговором и провокацией. В поисках доказательств следователи 5 июня парализовали работу редакции: отключили сервера, помешав всем подразделениям агентства (а свердловская редакция — всего лишь 5% от всего состава URA.RU) рассказывать новости на сайте и в соцсетях.

В URA.RU Денис работает с 2019 года, свердловскую редакцию возглавил в ноябре 2023 года. Денис освещает политическую жизнь региона, особенно много пишет про работу городской администрации. Неоднократно получал награды и благодарности от городских и областных властей. В частности, в октябре 2023 года ему вручили от мэрии благодарственное письмо за работу в дни 300-летия Екатеринбурга, а в июне 2024 года — за активное участие в работе по организации и проведению выборов президента.

Сейчас Денис в СИЗО. Утром 9 июня ему принесли туда необходимые вещи, которые конвоиры не стали брать в день заседания. Пока он находится на карантине. Почитать о месте, где находится журналист, можно здесь.