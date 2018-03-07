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07 марта 2018
14:44  07 марта 2018 1

Найден способ читать чужие сообщения во «ВКонтакте»

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, ВКонтакте, интернет, гаджет, приложение, социальная сеть, вк, vk, vkontakte
В компании заявили, что речь идет не о уязвимости «ВКонтакте»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Анонимный разработчик заявил, что случайно нашел способ читать чужую переписку в социальной сети «ВКонтакте». Сделать это можно через сторонний сервис статистики.

По словам программиста, он использовал для этого SimilarWeb, анализирующий информацию в соцсетях. При включении платного сервиса тот выдает 300 случайных материалов с запрошенного сайта, в случае соцсетей это личные страницы пользователей, сообщает Lenta.ru. Отмечается, что таким способом невозможно получить доступ к странице какого-то конкретного пользователя. Предоставляемая поисковиком выборка является случайной и не ясны критерии, по которым сервис ведет отбор результатов.

В пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что речь не идет об уязвимости социальной сети. Лазейка была создана разработчиками, которые имеют доступ к API (интерфейс прикладного программирования), и нельзя предположить, чьи данные при этом будут предоставлены. В том числе в компании предположили, что это может делаться с согласия самих пользователей, установивших соответствующее ПО.

Игорь Чукреев
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