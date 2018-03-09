08:53 09 марта 2018 0

В последнее время артиста почти не видят вместе с избранницей Фото: Николай Басков, Instagram

Николай Басков мечтает о свадьбе с Викторией Лопыревой и рождении, как минимум, еще двух детей. Однако из-за напряженного гастрольного графика у пары нет времени даже на короткие встречи.

Как напоминает StarHit, свадьба Баскова и Лопыревой должна была состояться осенью прошлого года, однако торжество перенесли по просьбе матери Николая. С тех пор влюбленных почти не видят вместе на публике, из-за чего пошли слухи об их расставании.

Однако певец в интервью опроверг эту информацию, заявив, что всему виной — очень плотный гастрольный график. «Мой график распланирован до мая, а у Вики до июня. Постоянно в разъездах», — сказал артист.

Несмотря на редкие встречи с любимой, Басков заявляет, что абсолютно счастлив и что Виктория — идеальная пара для него. Он мечтает, чтобы она родила ему двух детей: «У меня уже есть один наследник, хочется еще и дочку, и сына. <…> Пока что дети остаются в планах».