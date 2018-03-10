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10 марта 2018
12:58  10 марта 2018 0

Илон Маск продемонстрировал подземный скоростной электробус. ВИДЕО

Электробус способен двигаться в тоннелях под землей со скоростью 241 км в часСкрин из видео

Владелец Tesla Илон Маск продемонстрировал концепт подземного электробуса, разработанный еще одной его компанией — The Boring Company. Ролик с пояснениями он опубликовал на своей странице в Twitter.

Электробус способен двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 150 миль в час (241 километра в час). Маск поясняет что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами. По его словам, автобус принципиально отличается от метро, так как проект подземного автобуса предполагает строительство нескольких тысяч маленьких станций площадью примерно с одно парковочное место. А прокладка линий метро требует возведения больших платформ, но в значительно меньших количествах.

Ранее сообщалось, что беспилотные грузовики Tesla Semi Илона Маска впервые успешно перевезли груз. Фуры преодолели более 400 километров, напоминает Nation News.

Валерий Дорофеев
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