На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова завоевала золотую медаль. В произвольной программе 13-летняя фигуристка впервые в истории исполнила на официальных соревнованиях тулуп в четыре оборота.
Как сообщает «Р-Спорт», суммарно в активе Трусовой по итогам турнира 225,52 балла (из них 153,9 — за прокат произвольной программы) и итоговое первое место. Вторую ступень пьедестала, кстати, тоже получила представительница России — Алена Косторная. «Бронза» у японки Мако Ямасите. Еще одна россиянка, Станислава Константинова — на четвертом месте турнирной таблицы.
Отметим, в произвольной программе Александра Трусова чисто исполнила два четверных прыжка — сальхов и тулуп. Это не первая попытка Трусовой выполнить столь сложный элемент. Ранее на чемпионате России она попыталась исполнить тулуп в четыре оборота, но неудачно приземлилась. Что касается сальхова, что четверной элемент ранее уже исполнялся Александрой, а также японской спортсменкой Мики Андо.