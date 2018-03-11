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11 марта 2018
10 марта 2018
01:08  11 марта 2018 0

Россиянка впервые в истории женского фигурного катания исполнила четверной тулуп. ВИДЕО

Ранее сложный элемент в четыре оборота фигуристкам удавалось исполнить лишь на тренировкахФото: скриншот выступления Александры Трусовой, Youtube

На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова завоевала золотую медаль. В произвольной программе 13-летняя фигуристка впервые в истории исполнила на официальных соревнованиях тулуп в четыре оборота.

Как сообщает «Р-Спорт», суммарно в активе Трусовой по итогам турнира 225,52 балла (из них 153,9 — за прокат произвольной программы) и итоговое первое место. Вторую ступень пьедестала, кстати, тоже получила представительница России — Алена Косторная. «Бронза» у японки Мако Ямасите. Еще одна россиянка, Станислава Константинова — на четвертом месте турнирной таблицы.

Отметим, в произвольной программе Александра Трусова чисто исполнила два четверных прыжка — сальхов и тулуп. Это не первая попытка Трусовой выполнить столь сложный элемент. Ранее на чемпионате России она попыталась исполнить тулуп в четыре оборота, но неудачно приземлилась. Что касается сальхова, что четверной элемент ранее уже исполнялся Александрой, а также японской спортсменкой Мики Андо.

Евгений Александров
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