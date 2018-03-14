На портале по продаже автомобилей auto.ru появилось уже второе объявление о продаже иномарки BMW X4, которую дарили бронзовым призерам Олимпиады в Пхенчхане. Стоимость авто с двухлитровым двигателем составляет 4 млн рублей.
Автомобиль выставлен на продажу в Ярославле, сообщает RNS. В объявлении указано, что машина 2018 года выпуска оснащена двухлитровым двигателем мощностью 190 л. с., автоматической коробкой передач, имеет максимальную комплектацию. Пробег BMW оставляет 1400 километров. Единственный бронзовый призер Олимпиады-2018 из Ярославля — фристайлист Илья Буров.
Ранее «URA.RU» сообщало, что на сайте auto.ru 2 марта был выставлен на продажу BMW X4 с трехлитровым дизельным двигателем, который вручался серебряным медалистам. В объявлении не раскрывается имя спортсмена, который решил продать подарок. При этом продавец не скрывает, что этот автомобиль получен за медаль на ОИ-2018.