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14 марта 2018
13:35  14 марта 2018 3

Второй олимпийский призер решил продать подаренный BMW. ФОТО

Автомобиль вручили в качестве подарка за медаль на Олимпиаде-2018Фото: сайт auto.ru
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На портале по продаже автомобилей auto.ru появилось уже второе объявление о продаже иномарки BMW X4, которую дарили бронзовым призерам Олимпиады в Пхенчхане. Стоимость авто с двухлитровым двигателем составляет 4 млн рублей.

Автомобиль выставлен на продажу в Ярославле, сообщает RNS. В объявлении указано, что машина 2018 года выпуска оснащена двухлитровым двигателем мощностью 190 л. с., автоматической коробкой передач, имеет максимальную комплектацию. Пробег BMW оставляет 1400 километров. Единственный бронзовый призер Олимпиады-2018 из Ярославля — фристайлист Илья Буров.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на сайте auto.ru 2 марта был выставлен на продажу BMW X4 с трехлитровым дизельным двигателем, который вручался серебряным медалистам. В объявлении не раскрывается имя спортсмена, который решил продать подарок. При этом продавец не скрывает, что этот автомобиль получен за медаль на ОИ-2018.

За машину просят четыре миллиона рублей
Фото: скриншот auto.ru

Ольга Кулакова
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