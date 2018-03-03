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03 марта 2018
02 марта 2018
Главные новости Москвы
06:59  03 марта 2018 0

Олимпиец выставил на продажу подаренный Медведевым BMW. ФОТО

Клипарт. Екатеринбург, BMW
Призовой автомобиль выставлен на продажу за 4 млн рублейФото: Александр Константинов © URA.RU

Российский призер Олимпийских игр 2018 года выставил на продажу автомобиль BMW X4, полученный в качестве награды от за спортивные достижения от властей. Объявление было опубликовано на сайте auto.ru в пятницу, 2 марта.

В объявлении не раскрывается имя спортсмена, который решил продать подарок. В качестве контактного лица указан некий Александр Петров [под таким именем никто на Олимпиаде в составе российской команды не выступал]. При этом он не скрывает, что это призовой автомобиль, полученный за медаль на ОИ-2018.

Имя подлинного владельца машины не указано
Фото: скрин объявления

На авто, как указано в комментарии к объявлению, имеется символика «Команда России 2018». На порогах также установлены олимпийские кольца с подсветкой, а из двери на асфальт проецируются олимпийские кольца. Продавец хочет продать машину за 4 млн рублей.

Сергей Демин
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