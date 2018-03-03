06:59 03 марта 2018 0

Призовой автомобиль выставлен на продажу за 4 млн рублей Фото: Александр Константинов © URA.RU

Российский призер Олимпийских игр 2018 года выставил на продажу автомобиль BMW X4, полученный в качестве награды от за спортивные достижения от властей. Объявление было опубликовано на сайте auto.ru в пятницу, 2 марта.

В объявлении не раскрывается имя спортсмена, который решил продать подарок. В качестве контактного лица указан некий Александр Петров [под таким именем никто на Олимпиаде в составе российской команды не выступал]. При этом он не скрывает, что это призовой автомобиль, полученный за медаль на ОИ-2018.

Имя подлинного владельца машины не указано Фото: скрин объявления

На авто, как указано в комментарии к объявлению, имеется символика «Команда России 2018». На порогах также установлены олимпийские кольца с подсветкой, а из двери на асфальт проецируются олимпийские кольца. Продавец хочет продать машину за 4 млн рублей.