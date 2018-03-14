Стало известно, кого из дипсотрудников РФ вышлют из Англии

21:28 14 марта 2018 0

23 сотрудника МИД РФ покинут Лондон в ближайшее время Фото: depositphotos.com

Большинство сотрудников диппредставительства России в Великобритании, которым предстоит покинуть Лондон в ближайшее время, относятся к категории среднего дипломатического состава. Кроме того, с Туманного Альбиона будут выдворены шестеро российских военных еще один, пресс-атташе, пока продолжит работу на месте.

Известно, что общая численность сотрудников МИД России в Великобритании насчитывает свыше 150 человек. Из них 64 представляют дипломатический корпус, более 60 работников технического состава, еще семь — военные. По данным «Федерального агентства новостей», санкции не коснутся главного военного атташе, старшего советника и российского посла.

Как напоминает «Национальная служба новостей», власти Великобритании заподозрили Россию в попытке убийства экс-полковника ГРУ Виктора Скрипаля и его дочери с помощью отравляющего вещества. Для международного разбора «российского следа» британский МИД потребовал созвать экстренное заседания ООН. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении Лондона выслать 23 российских дипломата. Кроме того, члены королевской семьи и дипломатический корпус Британии отказались от посещения матчей чемпионата мира-2018.

«Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Россией и Британией. И мы убедимся в том, чтобы ни члены королевской семьи, ни члены правительства не присутствовали на чемпионате мира 2018 года в России», — цитирует Мэй телеканал RT.