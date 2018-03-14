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14 марта 2018
19:43  14 марта 2018 0

Британская королевская семья отказалась от поездки на ЧМ-2018. Дипломаты тоже не поедут

Королевская семья будет смотреть матчи ЧМ-2018 по телевизоруФОТО: businessinsider.com
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Члены королевской семьи и британские дипломаты проигнорируют чемпионат мира-2018 в России из-за «следа Москвы» в деле об отправлении экс-полковника ГРУ Виктора Скрипаля. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Великобритания понизит уровень делегации. Наши высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в Россию, — цитирует британского премьера Life. Мэй уточнила, что речи о бойкоте турнира британскими спортсменами не идет. Отметим, что принц Уильям сейчас возглавляет английскую футбольную ассоциацию.

Бывший российский разведчик Виктор Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке города Солсбери, 4 марта. По данным британских властей, россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР. Официальный Лондон обвинил в произошедшем Москву и в качестве ответа принял решение о высылке 23 российских дипломатов, сообщает «Национальная служба новостей».

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге в рамках турнира сыграют восемь команд в матчах Египет—Уругвай, Франция—Перу, Япония—Сенегал, Мексика—Швеция.

Сергей Макеев
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