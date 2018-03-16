Названа сумма ущерба от коррупции в России

08:30 16 марта 2018 0

Большую часть похищенных у государства средств удалось вернуть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сумма ущерба от коррупционных и экономических преступлений в России в 2017 году составила 177 млрд рублей. Из них 100 млрд удалось вернуть. Об этом сообщил руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко.

По его словам, в прошлом году сотрудники ГУЭБиПК МВД России выявили более 70 тысяч коррупционных правонарушений. Около 26 тысяч человек были привлечены к уголовной ответственности, пишет «Коммерсант». В бюджетной сфере сумма нанесенного ущерба составила 17,7 млрд рублей.

Курносенко отметил, что особое внимание уделяется противодействию хищениям бюджетных средств, выделенных на реализацию гособоронзаказа, федеральных целевых программ и приоритетных национальных проектов.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал навести порядок в экономике Дагестана. В начале февраля там были задержаны и арестованы высокопоставленные чиновники правительства республики из-за мошенничества при реализации социальных программ, напоминает «Национальная служба новостей».