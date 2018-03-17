В рекламу случайно попала ошибка ОС
Компания Apple представила новую рекламу iPhone X. В ролике случайно показали недостаток операционной системы iOS.
По сюжету героиня «яблочного» ролика взглядом разблокировала свой смартфон, а потом от ее взгляда начинают открываться все замки и двери. В конце рекламы высвечивается фраза «Разблокируй его взглядом».
Несмотря на зрелищность ролика, разработчик iOS Бенджамин Майо обнаружил ошибку в рекламе. На экране смартфона героини ненадолго появляется баг в ОС. В конце видео видна ошибка, связанная с раскрытием уведомлений.
Ранее сообщалось, что Apple приостановила производство iPhone. Причиной такого решения стали поддельные запчасти.