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16 марта 2018
15 марта 2018
02:02  16 марта 2018 0

Производство iPhone приостановили из-за поддельных запчастей

Выпуск «яблочных» гаджетов прекращен на две недели до выяснения всех обстоятельствФОТО: Flickr, AdamChandler86

Американская корпорация Apple временно приостановила производство iPhone 8 Plus. Причиной стала информация об использовании поддельных деталей на китайском заводе компании Wistron.

Отмечается, что представители Wistron уже высказались по этому поводу. Они уверяют, что во время производства смартфонов использовались лицензированные запчасти, передают Nation News.Сейчас выпуск «яблочных» гаджетов прекращен на две недели — именно столько будет проводиться внутреннее расследование.

Напомним, компания Apple обозначила дату ежегодного мероприятия для разработчиков WWDC 2018. Конференция пройдет с 4 по 8 июня в городе Сан-Хосе (штат Калифорния), в McEnery Convention Center. По прогнозам аналитиков, на презентации продемонстрируют новые устройства от Apple. Как писало «URA.RU», в этом году ожидается выход на рынок сразу трех новинок — обновленная версия iPhone X, бюджетная версия смартфона, а также аппарат с большим экраном D33.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.RU»
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