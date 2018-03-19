00:49 19 марта 2018 0

Фанаты посоветовали телеведущему следить за своим здоровьем ФОТО: Личная страница Бориса Корчевникова в Instagram

Поклонники Бориса Корчевникова обеспокоены болезненным видом телеведущего. Актер выложил в Instagram пост о том, как принял участие в голосовании на выборах президента РФ, но пользователи Сети обратили больше внимания на его внешность.

«Время к обеду, явка хорошая уже, но на странице моего подъезда — моя подпись была первой. Соседи, просыпаемся», — написал Корчевников в Instagram. На фотографии телеведущий выглядит очень уставшим с большими темными кругами под глазами. Фанаты решили, что актер совсем не следит за своим здоровьем и не бережет себя. «Борис, плохо выглядите! Следите за здоровьем»; «Борис вы выглядите так уставше! Вам бы съездить отдохнуть хотя бы на недельку», — высказались поклонники.

Однако нашлись и те, кто считает, что телеведущий выглядит хорошо, передают «Дни.ру». «Комментарии странные… Борис, утро ранее… Все на себя в ранее утро в зеркало видите, и как??? И перестаньте человеку писать, что он болен!!! Это было давно и все у Бориса со здоровьем в порядке!!!» — поделился мнением один из пользователей.