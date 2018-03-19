Новый бюджетный iPhone представят в конце марта

10:25 19 марта 2018 0

Возможно, в конце марта компания покажет публике новый iPhonе SE 2 Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американская корпорация Apple планирует представить публике свои технические новинки в конце марта. Планируется, что речь пойдет как минимум о трех устройствах, в том числе — смартфоне iPhonе SE 2.

Обновленная версия модели iPhonе SE будет значительно отличаться от своей предшественницы с точки зрения технического наполнения, сообщает портал Newinform.com. С точки зрения дизайна при создании iPhonе SE 2 были взяты за основу iPhone 8 и iPhone SE первого поколения. По пока не подтвержденным данным, Apple также готовится презентовать миру новый бюджетный Macbook Air, а также iPad с улучшенной производительностью.

Ранее «URA.RU» сообщало, что iPhone SE 2 поступит в продажу в мае—июне нынешнего года. Слухи о новом бюджетном смартфоне от Apple возникли уже довольно давно, однако компания не форсировала создание новой модели на смену iPhone SE первого поколения.