Власти Дании и Швеции задумались о бойкоте ЧМ-2018

01:45 21 марта 2018 0

Представитель МИД Швеции заявил, что отказ официальных лиц был вынесен на обсуждение ФОТО: Wikimedia Commons, Frankie Fouganthin

Правительства Дании и Швеции рассматривают возможное присоединение к бойкоту чемпионата мира по футболу, который должен состояться в этом году в России.

Пресс-секретарь МИД Швеции Пер Энуред сообщил, что отказ официальных лиц уже вынесен на рассмотрение. А по словам представителя МИД Дании, вопрос о бойкоте обсуждается, но окончательного решения принято не было, передает «Лента.ру».

Как передавал телеканал 360, кабинет министров Исландии обсуждает возможность бойкота ЧМ-2018 в России. По словам министра иностранных дел страны Гудлейгура Тора, это имеет прямое отношение к делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери. Сейчас они находятся в коме. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к происшествию и завили о выдворении 23 российских дипломатов, а также приостановке всех двухсторонних контактов с РФ. Российская сторона полностью отрицает свою причастность к произошедшему и призывает Британию к реальному сотрудничеству по расследованию этого дела.