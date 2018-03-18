Москва призвала Лондон к реальному сотрудничеству по делу Скрипаля

23:55 18 марта 2018 0

По словам Захаровой, Великобритании пора прекратить заниматься политическим театром Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские власти призывают Великобританию приступить к взаимодействию по расследованию отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, она порекомендовала ему перечитать несколько дипломатических нот, направленных Россией в адрес Лондона. «Бездоказательные обвинения и устроенное шоу с молниеносным расследованием, вынесением приговора и исполнением приговора, очень напоминающее правосудие в стиле „Алисы в стране чудес“, воспринимаем действительно с сарказмом, как и Льюис Кэрролл», — цитирует Захарову RT.

Она также добавила, что российская сторона просит Лондон прекратить заниматься политическим театром и вернуться в правовое поле, чтобы приступить к полноформатному взаимодействию по расследованию дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Британии, был найден без сознания в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией. Как передавали Nation News, британская сторона объявила о желании расследовать отравление Скрипаля с Россией.