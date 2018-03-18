{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Фейковые нарушения на выборах — меняем на легендарный приз! КОНКУРС «URA.RU»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
23:55  18 марта 2018 0

Москва призвала Лондон к реальному сотрудничеству по делу Скрипаля

Медиа-форум
По словам Захаровой, Великобритании пора прекратить заниматься политическим театромФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Российские власти призывают Великобританию приступить к взаимодействию по расследованию отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, она порекомендовала ему перечитать несколько дипломатических нот, направленных Россией в адрес Лондона. «Бездоказательные обвинения и устроенное шоу с молниеносным расследованием, вынесением приговора и исполнением приговора, очень напоминающее правосудие в стиле „Алисы в стране чудес“, воспринимаем действительно с сарказмом, как и Льюис Кэрролл», — цитирует Захарову RT.

Она также добавила, что российская сторона просит Лондон прекратить заниматься политическим театром и вернуться в правовое поле, чтобы приступить к полноформатному взаимодействию по расследованию дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Британии, был найден без сознания в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией. Как передавали Nation News, британская сторона объявила о желании расследовать отравление Скрипаля с Россией.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров