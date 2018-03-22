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Главные новости Пермского края
11:26  22 марта 2018 0

Пермские вузы займутся робототехникой вместе со Швейцарией

Рабочий визит губернатора Челябинской области в Магнитогорск. Магнитогорск, технопарк, магнитогорск, андроидная техника, робот
Исследователи изучат взаимодействие роботов и человекаФото: Илья Московец © URA.RU

Пермский край принял делегацию дипломатов и бизнесменов из Швейцарии. Вместе с руководством региона они обсудили перспективные направления сотрудничества: инвестиции, туризм и робототехнику, к исследованиям в которой привлекут уральские вузы.

В состав делегации входят чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в РФ Ив Росье, глава отдела экономики, финансов и науки Альберто Грофф и советник по вопросам экономики, финансов и науки Светлана Илларионова. В Прикамье их встречал глава региона Максим Решетников, сообщили в пресс-службе губернатора. «Пермский край и Швейцарию связывают десятки компаний, которые поставляют оборудование, и сотни совместных научных исследований. Также для нас важно, что здесь с вами представитель туристической отрасли, он сможет оценить потенциал Пермского края с точки зрения туризма. Для нас это направление одно из приоритетных», — отметил в ходе встречи Решетников.

В свою очередь посол Швейцарии заявил, что в первую очередь его страна заинтересована в инвестиционных проектах. «Мы сконцентрированы не только на товарообороте, а на инвестициях. С этой точки зрения одна сторона может вложить ресурсы, человеческий капитал, а другая сторона будет вводить новые технологии. Торговые отношения — это хорошо, но двусторонние инвестиции намного лучше, поскольку приносят пользу обеим сторонам. За инвестициями приходят знания, рабочие места, новые технологии. Это то, что помогает развиваться и работать на будущее», — сообщил Ив Россье.

В рамках визита делегаций прошел круглый стол о торгово-экономическом, инвестиционном и научном сотрудничестве Пермского края со Швейцарией. В нем приняли участие представители высших учебных заведений и предприятий региона и краевые власти. По словам проректора по науке и инновациям Пермского научного исследовательского политехнического университета Владимира Коротаева, уже имеется положительный опыт такой работы: «Совместно с коллегами мы реализуем несколько перспективных проектов, — рассказывает ученый. — Один из них связан с формированием центров компетенций по передовым производственным технологиям, это соединение машиностроения и цифровых систем. Разработки этой отрасли позволят повысить производительность оборудования и качество выпускаемой продукции. Еще один проект связан с робототехникой и комплексом исследований потенциального взаимодействия роботов и человека».

Игорь Чукреев
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