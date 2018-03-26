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26 марта 2018
15:06  26 марта 2018 0

Член Общественной палаты публично потребовал от «Голоса» ответить за некачественное наблюдение на выборах

Подсчет голосов. Выборы. Салехард, подсчет голосов, гашение бюллетеней, бюлетени, бюллетени, итоги голосования
Общественная палата выставила более 150 тысяч наблюдателей на выборах президентаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Значительная часть жалоб на нарушения на президентских выборах оказалась фейками, заявил директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев на пресс-конференции, посвященной итогам наблюдения на президентских выборах.

По словам Григорьева, большое количество неподтвержденных данных о нарушениях шло от ассоциации «Голос» (некоммерческая ассоциация в защиту избирателей, в 2015 году Минюст признал ее иностранным агентом — прим. ред.). Общественник отметил, что «Голос», не проверив информацию, разместил на своей карте данные о 50 нарушениях, продублировав материалы 2012 года. «Мы хотим получить ответ, намеренно ли „Голос“ не проверяет поступающую к ним информацию? Есть ли у „Голоса“ возможность контролировать свой собственный сайт и удалять оттуда непроверенные данные?» — вопрошал Григорьев.

Отметил общественник и низкую подготовленность наблюдателей от «Голоса». Один из них счел стенд с информацией о кандидатах незаконной агитацией на выборах. «Просим разъяснить, все ли наблюдатели от „Голоса“ прошли необходимое обучение и с чем связан низкий уровень их компетенции?» — спрашивал Григорьев. Он пообещал, что эти и другие вопросы будут направлены организации напрямую.

По словам общественника, хорошо себя зарекомендовала новая практика набора наблюдателей по рекомендациям федеральной и региональных общественных палат (ОП). На президентские выборы ОП выставили более 150 тысяч наблюдателей. Григорьев уверен, что эта практика будет распространена на региональные выборы уже в сентябре. «Дума уже внесла поправки в закон о выборах, ее поддержал Совфед. Надеюсь, наблюдатели от общественных палат появятся на участках уже к следующим губернаторским выборам», — заявил общественник.

Напомним, одиннадцать регионов РФ получили новых руководителей в сентябре—октябре 2017 года. Всем им предстоит избираться в сентябре 2018 года. Кроме этого, выборы глав субъектов также пройдут в Москве, Московской области, Хакасии и некоторых других регионах России.

Станислав Захаркин
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