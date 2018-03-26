15:06 26 марта 2018 0

Общественная палата выставила более 150 тысяч наблюдателей на выборах президента Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Значительная часть жалоб на нарушения на президентских выборах оказалась фейками, заявил директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев на пресс-конференции, посвященной итогам наблюдения на президентских выборах.

По словам Григорьева, большое количество неподтвержденных данных о нарушениях шло от ассоциации «Голос» (некоммерческая ассоциация в защиту избирателей, в 2015 году Минюст признал ее иностранным агентом — прим. ред.). Общественник отметил, что «Голос», не проверив информацию, разместил на своей карте данные о 50 нарушениях, продублировав материалы 2012 года. «Мы хотим получить ответ, намеренно ли „Голос“ не проверяет поступающую к ним информацию? Есть ли у „Голоса“ возможность контролировать свой собственный сайт и удалять оттуда непроверенные данные?» — вопрошал Григорьев.

Отметил общественник и низкую подготовленность наблюдателей от «Голоса». Один из них счел стенд с информацией о кандидатах незаконной агитацией на выборах. «Просим разъяснить, все ли наблюдатели от „Голоса“ прошли необходимое обучение и с чем связан низкий уровень их компетенции?» — спрашивал Григорьев. Он пообещал, что эти и другие вопросы будут направлены организации напрямую.

По словам общественника, хорошо себя зарекомендовала новая практика набора наблюдателей по рекомендациям федеральной и региональных общественных палат (ОП). На президентские выборы ОП выставили более 150 тысяч наблюдателей. Григорьев уверен, что эта практика будет распространена на региональные выборы уже в сентябре. «Дума уже внесла поправки в закон о выборах, ее поддержал Совфед. Надеюсь, наблюдатели от общественных палат появятся на участках уже к следующим губернаторским выборам», — заявил общественник.

Напомним, одиннадцать регионов РФ получили новых руководителей в сентябре—октябре 2017 года. Всем им предстоит избираться в сентябре 2018 года. Кроме этого, выборы глав субъектов также пройдут в Москве, Московской области, Хакасии и некоторых других регионах России.