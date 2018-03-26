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26 марта 2018
Главные новости Москвы
17:25  26 марта 2018 0

СК: охранник «Зимней вишни» выключил систему оповещения после сигнала о пожаре

Задержаны и допрошены четыре человекаФото: «ВКонтакте», «Типичный Кемерово»
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Во время страшного пожара в столице Кузбасса, в ТРК «Зимняя вишня», эвакуационные выходы оказались заблокированными, а охранник выключил систему оповещения после того, как получил сигнал о возгорании. Об этом сообщил в telegram-канале Следственного комитета официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Петренко озвучила первую информацию о результатах расследования. «На данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации», — написала Петренко.

В настоящий момент решается вопрос о задержании пятого подозреваемого — сотрудника частного охранного предприятия, который получил сигнал о пожаре, после чего выключил систему оповещения. Кроме того, были и другие нарушения, связанные с вводом в эксплуатацию и работой ТРК. В частности, все пожарные выходы в здании были заблокированы.

«Окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз», — отметила Петренко.

Трагедия в ТРК «Зимняя Вишня» произошла 25 марта. В здании во время пожара погибли, по последним данным, 64 человека, в том числе дети.

Иван Шестак
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