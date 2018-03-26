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26 марта 2018
14:07  26 марта 2018 4

Число погибших в пожаре в ТЦ Кемерово выросло до 64

Спасатели продолжают разбирать завалыФОТО: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Количество жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» выросло до 64 человек. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, пишет РИА «Новости».

При этом Пучков пояснил, что тела еще шести человек остаются под завалами. Здание уже не горит, но еще тлеет, опасность обрушения конструкции сохраняется. «Среди пожарных и спасателей пострадавших нет, хотя работа ведется в сложнейших условиях», — цитирует главу МЧС телеканал 360.

Торговый центр «Зимняя вишня» загорелся 25 марта днем. Пожар, унесший жизни десятков человек, ставит крест на карьере губернатора-долгожителя Амана Тулеева, который прибыл в оперативный штаб на место ЧП лишь на следующий день после трагедии, считают политологи. Главе Кемеровской области «надо писать заявление об отставке», — поясняли «URA.RU» эксперты. Вместе с Тулеевым, по мнению аналитиков, полномочия должен сложить и руководитель МЧС России Пучков.

Между тем владельцем сгоревшего в Кемерово ТЦ может быть известный долларовый миллиардер Денис Штенгелов, основателем одного из крупнейших в России пищевых холдингов «КВД групп». Есть вероятность, что деньги за аренду помещений уходили ему, а сам бизнесмен ничего не вкладывал в безопасность торгового центра.

Наталья Михалева
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