Кадыров готов наказать украинского пранкера, вравшего о сотнях погибших в Кемерове

07:44 29 марта 2018 0

Глава Чечни поможет найти вруна ФОТО: Рамзан Кадыров, VK

Глава Чечни Рамзан Кадыров может найти украинского пранкера Евгения Вольнова, распространявшего ложные слухи о трехстах жертвах пожара в Кемерове. Об этом рассказал РИА «Новости» министр Чеченской республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Умаров заявил, что если перед Кадыровым будет поставлена такая государственная задача, то он выполнит ее филигранно, и враги России будут наказаны. Умаров также отметил, что наказание Вольнова должно быть максимально строгими, так как его действия приводят к «плачевным последствиям». «У этого человека нет ничего святого», — отметил министр.

Ранее Кадыров написал на своей странице во «ВКонтакте», что кемеровская трагедия сплотила народ «и на этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв». «Наказание должно быть строгим», — отметил глава Чечни.

В отношении Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков), распространившего в интернете ложные слухи о «сотнях жертв» пожара в Кемерове, было открыто уголовное производство по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы, напоминает «Федеральное агентство новостей». Басманный суд заочно арестовал Вольнова, уточняет телеканал 360. За «голову» украинского пранкера жители Кемерова объявили награду в 12 миллионов рублей, пишут Nation News.