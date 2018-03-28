21:44 28 марта 2018 5

Евгению Вольнову грозит до пяти лет колонии Фото: скриншот видео

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского пранкера Евгения Вольнова, который намеренно распространял ложные сведения о «сотнях жертв» пожара в кемеровском торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — сказала представитель Басманного суда агентству РИА «Новости». При этом ранее Следственный комитет России возбудил против украинского пранкера уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По ней Вольнову грозит до пяти лет колонии.

По данным СК, пранкер звонил в медицинские учреждения и государственные органы и распространял заведомо ложную информацию о жертвах, вводя тем самым в заблуждение родственников погибших, пострадавших и пропавших без вести при пожаре, уточняет РАПСИ. Отмечается, что его действия были мотивированы идеей дестабилизировать ситуацию в регионе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров готов помочь правоохранительным органам России в поиске украинского пранкера, заявил министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно, и враги России будут наказаны», — сказал Умаров. Он также отметил, что пранкеры, распространяющие заведомо ложную информацию, должны наказываться максимально строго.

Сам Вольнов, под видом майора МЧС запустивший в соцсетях ложь о сотнях погибших в ТЦ «Зимняя вишня, » назвал свои действия «сатисфакцией» и «местью всем россиянам». По его словам, он считает виновными перед собой всех без исключения граждан РФ