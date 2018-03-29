Глава Минфина Силуанов не желает верить в вину Улюкаева

18:52 29 марта 2018 0

Антон Силуанов продолжает считать Улюкаева своим товарищем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что не хочет верить в вину осужденного за взятку экс-министра Алексей Улюкаева. Он также признался, что продолжает считать его своим «товарищем».

О своем отношении к бывшему министру экономического развития Силуанов рассказал в интервью телеканалу «Дождь». «Такие решения выносит суд, судебные органы. Безусловно, мне не хочется верить, что он виновен. Еще раз повторюсь, я не знаю, какие там есть доказательства правоты или неправоты Алексея», — сказал глава Минфина. По словам Силуанова, он не владеет полной информацией о данных, на которых основывалось решение по делу Улюкаева.

«Алексей действительно мой товарищ, мы с ним много проработали вместе, еще и по Минфину, по Центральному банку, будучи коллегой по Министерству экономического развития», — поделился Антон Силуанов. По собственному признанию, даже после приговора он продолжает считать осужденного экс-министра своим товарищем. При этом с главой «Роснефти» Игорем Сечиным Силуанов, как и прежде, поддерживает «деловые отношения».

В декабре прошлого года Алексея Улюкаева признали виновным в получении взятки в 2 млн долларов от Игоря Сечина. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей, сообщала «Национальная служба новостей». Улюкаев свою вину не признает и обжаловал приговор, его апелляция будет рассмотрена 12 апреля.