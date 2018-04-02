ФСБ отправила дело бывшего пермского замминистра в суд

Пермский экс-замминистра Руслан Садченко готовится к суду. Как стало известно «URA.RU», ФСБ завершила расследование громкого уголовного дела.
Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении бывшего заместителя министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Руслана Садченко передали в суд. Это подтвердили в региональном управлении ФСБ.
Речь о деле, возбужденном в 2016 году по факту хищения 13,8 млн рублей при реконструкции пермского стадиона «Динамо». Помимо Садченко обвиняемыми являются два подрядчика и экс-министр спорта Павел Лях. В отношении последнего расследуется еще один эпизод.
Руслан Садченко работал заместителем министра спорта с февраля 2011 года. В январе 2016 года чиновник трудоустроился в Севастополе, где возглавил управление по делам молодежи. Сотрудники ФСБ 22 июля 2016 года в Перми задержали Садченко как фигуранта уголовного дела о мошенничестве при реконструкции стадиона «Динамо». А в октябре по этому же делу был задержан и помещен под домашний арест министр спорта Павел Лях.