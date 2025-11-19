Пермские ученые рассказали, когда автопилот становится главным врагом водителя

Может возникнуть ситуация «борьбы за управление», когда действия системы противоречат намерениям водителя Фото: Дарья Попова © URA.RU

По данным ГИБДД, с октября 2025 года в России произошло свыше 11 тысяч ДТП с пострадавшими. Несмотря на оснащение современных автомобилей разнообразными системами активной безопасности, предназначенными для предотвращения аварий, в некоторых случаях эти «помощники» сами могут стать причиной опасных ситуаций. Эксперты Пермского Политеха рассказали URA.RU, в каких случаях автопилот может допустить ошибку.

«Активная безопасность играет особенно важную роль в тех случаях, когда реакция человека может быть замедленной или недостаточной. К таким ситуациям относятся внезапное торможение автомобиля впереди, потеря сцепления с дорогой и риск заноса на влажном или обледеневшем покрытии, а также непреднамеренный выезд за пределы полосы из-за усталости или снижения концентрации внимания. В подобных обстоятельствах электронные системы могут заранее среагировать, корректируя действия водителя или дополняя их», — объясняет кандидат технических наук, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Даниил Курушин.

Однако у автоматизированных систем есть существенные ограничения. В отличие от опытного водителя, который оценивает дорожную ситуацию с учетом множества факторов (например, звука и вибрации), электроника опирается лишь на данные, полученные от ограниченного числа датчиков. Это может привести к ряду проблем.

Алексей Щелудяков, директор Института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ, кандидат технических наук, доцент, отметил несколько потенциально опасных ситуаций. Например, ассистент удержания в полосе может перестать распознавать разметку из-за осадков или грязи, что создаст угрозу ДТП и потребует от водителя взять управление на себя. Еще более рискованной может быть некорректная работа системы экстренного торможения: она может ошибочно принять перестраивающийся автомобиль или тень от моста за препятствие и инициировать ненужное торможение, что на городских дорогах может привести к столкновению с сзади идущим транспортом.

Также может возникнуть ситуация «борьбы за управление», когда действия системы противоречат намерениям водителя. Например, если водитель пытается объехать дефект на дороге, который не распознали датчики, «автопилот» может интерпретировать это как отклонение от траектории и попытаться вернуть автомобиль на исходную линию движения, что приведет к опасным последствиям. Аналогичный конфликт может возникнуть при резком перестроении в другую полосу, когда ассистент полосы посчитает маневр рискованным и попытается вернуть автомобиль на прежнюю траекторию.

В случае сбоя электронных систем водителю необходимо сохранять спокойствие и действовать четко. Если автомобиль неожиданно затормозил, следует незамедлительно нажать на педаль газа, чтобы отменить команду ассистента, и включить аварийную сигнализацию. При самопроизвольном изменении направления движения нужно крепко держать руль, скорректировать траекторию, а затем остановиться в безопасном месте и либо перезагрузить систему, либо отключить неисправного «помощника».