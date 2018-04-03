Суд арестовал имущество сбежавшего за границу родственника полковника Захарченко

07:45 03 апреля 2018 0

Общая стоимость этого имущества превышает 300 миллионов рублей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Суд в Москве наложил арест на имущество, принадлежащее объявленному в розыск полковнику ФСБ Дмитрию Сенину, а также его родственникам. Сенин является родственником полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого в 2016 году при обыске силовики обнаружили порядка 9 млрд рублей.

По ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы арестовал имущество, принадлежащее самому Дмитрию Сенину, его супруге Ольге, сестре Ирине Малолкиной, а также еще порядка десяти лиц, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о восьми автомобилях и машино-местах, 20 квартирах в Москве, Московской области и Сочи, а также земельных участках и домах в Подмосковье. Общая стоимость этого имущества превышает 300 миллионов рублей.

Полковник ФСБ Сенин обвиняется в получении взяток в размере 800 тысяч долларов и около 3,5 миллиона рублей от хозяина ресторана La Maree Меди Дусса. Следователи считают, что Сенин действовал в сговоре со своим родственником, бывшим замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко, который был арестован в сентябре 2016 года. Полковник ФСБ, возможно, по подложным документам уехал за границу и сейчас скрывается там. Следствие полагает, что побег Сенина связан с расследованием дела против его свояка Захарченко, их жены являются сестрами.

В 2017 году имущество полковника Дмитрия Захарченко и его семьи было изъято в доход государства решением Никулинского суда Москвы по иску Генпрокуратуры, напоминает «Федеральное агентство новостей». В марте этого года Московскиий городской суд признал изъятие законным, передает «Национальная служба новостей». При этом сам Захарченко все обвинения опровергает и утверждает, что деньги были заработаны честным путем.