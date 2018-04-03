{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,29
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 апреля 2018
02 апреля 2018
07:45  03 апреля 2018 0

Суд арестовал имущество сбежавшего за границу родственника полковника Захарченко

Клипарт. разное. 24 апреля 2014г, сбербанк, купюры, рубль, банковская карта, деньги
Общая стоимость этого имущества превышает 300 миллионов рублейФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
все новости сюжета

Суд в Москве наложил арест на имущество, принадлежащее объявленному в розыск полковнику ФСБ Дмитрию Сенину, а также его родственникам. Сенин является родственником полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого в 2016 году при обыске силовики обнаружили порядка 9 млрд рублей.

По ходатайству СКР Басманный райсуд Москвы арестовал имущество, принадлежащее самому Дмитрию Сенину, его супруге Ольге, сестре Ирине Малолкиной, а также еще порядка десяти лиц, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о восьми автомобилях и машино-местах, 20 квартирах в Москве, Московской области и Сочи, а также земельных участках и домах в Подмосковье. Общая стоимость этого имущества превышает 300 миллионов рублей.

Полковник ФСБ Сенин обвиняется в получении взяток в размере 800 тысяч долларов и около 3,5 миллиона рублей от хозяина ресторана La Maree Меди Дусса. Следователи считают, что Сенин действовал в сговоре со своим родственником, бывшим замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко, который был арестован в сентябре 2016 года. Полковник ФСБ, возможно, по подложным документам уехал за границу и сейчас скрывается там. Следствие полагает, что побег Сенина связан с расследованием дела против его свояка Захарченко, их жены являются сестрами.

В 2017 году имущество полковника Дмитрия Захарченко и его семьи было изъято в доход государства решением Никулинского суда Москвы по иску Генпрокуратуры, напоминает «Федеральное агентство новостей». В марте этого года Московскиий городской суд признал изъятие законным, передает «Национальная служба новостей». При этом сам Захарченко все обвинения опровергает и утверждает, что деньги были заработаны честным путем.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров