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04 апреля 2018
03 апреля 2018
04:28  04 апреля 2018 0

Российской семье выставили огромный счет за преждевременные роды в Италии

Молодая пара поехала отдыхать в Италию, но в первый же день у супруги внезапно начались схваткиФОТО: Pixabay, ML5909

Молодая пара из России столкнулась с необходимостью оплатить огромный счет за медицинские услуги после успешных, но преждевременных родов в итальянской больнице. Сумма составляет 18 тысяч евро.

Супружеская пара приехала в отпуск вместе с друзьями в провинцию Тренто. В день прибытия в страну у женщины, находившейся тогда на седьмом месяце беременности, неожиданно начались схватки. Ее сразу же отвезли в больницу, где она родила мальчика. Однако из-за того, что ребенок родился раньше срока, его поместили в стационар на два месяца, пишут Nation News.

В итоге итальянская больница выставила родителям мальчика счет на 18 тысяч евро. Отмечается, что три тысячи стоили преждевременные роды и еще 15 тысяч — стоимость стационара. В отсутствие соглашений между РФ и Италией в этой сфере оплатить его придется молодым родителям. Кроме того, выяснилось, что медицинская страховка не покрывает преждевременные роды. Молодые люди могли бы избежать оплаты услуг, если бы получили вид на жительство. Но этого они сделать не могут, так как находятся в Италии по действующим туристическим визам. Тем не менее, женщина надеется на помощь властей в решении возникшей проблемы.

Александр Черноскутов
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