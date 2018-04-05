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05 апреля 2018
15:04  05 апреля 2018 0

Вассерман предсказал, что сулят России итоги президентских выборов

VIII Съезд Партии
Выборы дали преимущество сторонникам реальной экономики, считает ВассерманФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Формирование нового правительства России
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Результаты президентских выборов в РФ дали преимущество сторонникам развития производства и реального сектора экономики. Так охарактеризовал ситуацию в стране и тенденции формирования нового состава правительства знаменитый эрудит и публицист Анатолий Вассерман, оценивая противоречия внутри российской элиты.

По его мнению, внутри российской власти четко выражено общемировое противостояние между условными торговцами и производственниками. Первые группируются вокруг экономического блока правительства, вторые — вокруг контролируемых непосредственно президентом силовиков. «Соответственно голосование на недавних президентских выборах дало громадное и по западным меркам большинство голосов за действующего президента. Лично я рассматриваю это голосование за деятельность в интересах производственников», — заявил Вассерман в интервью изданию argumenti.ru.

Также политолог заявил, что надеется на реализацию в стране комплекса развивающих производство реформ. Условием этого, по мнению Вассермана, станет исключение из экономических концепций правительства «дыр», позволяющих под видом поддержки реального сектора накачивать деньгами «продавцов воздуха» из финансовых структур.

Владимир Васин
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