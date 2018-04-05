Вассерман предсказал, что сулят России итоги президентских выборов

Результаты президентских выборов в РФ дали преимущество сторонникам развития производства и реального сектора экономики. Так охарактеризовал ситуацию в стране и тенденции формирования нового состава правительства знаменитый эрудит и публицист Анатолий Вассерман, оценивая противоречия внутри российской элиты.
По его мнению, внутри российской власти четко выражено общемировое противостояние между условными торговцами и производственниками. Первые группируются вокруг экономического блока правительства, вторые — вокруг контролируемых непосредственно президентом силовиков. «Соответственно голосование на недавних президентских выборах дало громадное и по западным меркам большинство голосов за действующего президента. Лично я рассматриваю это голосование за деятельность в интересах производственников», — заявил Вассерман в интервью изданию argumenti.ru.
Также политолог заявил, что надеется на реализацию в стране комплекса развивающих производство реформ. Условием этого, по мнению Вассермана, станет исключение из экономических концепций правительства «дыр», позволяющих под видом поддержки реального сектора накачивать деньгами «продавцов воздуха» из финансовых структур.