ВТБ запустил новую технологию для продаж по всему миру

Банк ВТБ внедряет технологию «Экспорт-менеджер», которая позволяет компаниям и предпринимателям напрямую размещать свои товары на крупнейших платформах для продаж.
Данная технология позволяет интегрировать платформу ВТБ «Бизнес-Коннект» с такими сервисами как eBay, Amazon, AliExpress и Alibaba. В компании рассказали, что пользователи платформы «Бизнес-Коннект» теперь могут продавать свои товары по всему миру, находить новых клиентов и таким образом заявлять о себе на международном рынке. Для использования «Экспорт-менеджера» достаточно авторизоваться на сайте ВТБ «Бизнес-Коннект».
«Учитывая, что общая аудитория маркетплейсов — более 800 млн покупателей, а экспорт несырьевых товаров является актуальной потребностью, мы разработали технологию „Экспорт-менеджер“», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента малого бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ. Он подчеркнул, что новинка дает бизнесменам возможность быстро и просто выходить на все крупнейшие международные платформы.