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06 апреля 2018
05 апреля 2018
06:51  06 апреля 2018 0

СМИ рассказали о судьбе домашних питомцев Скрипалей

Животные в течение нескольких дней находились одни в домеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Две морские свинки, принадлежавшие экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, умерли от обезвоживания в отсутствие своих хозяев, а одного из двух котов врачи нашли в тяжелом состоянии и решили усыпить его. Как сообщает издание Mirror со ссылкой на министерство экологии Великобритании, всех трех животных кремировали из-за опасений, что они тоже были заражены ядовитым веществом.

Вечером в четверг, 5 апреля, посольство РФ официально обратилось в британский МИД с требованием предоставить информацию о состоянии домашних животных Скрипаля — двух котов, а также двух морских свинок. В Москве посчитали, что в контексте продолжающегося расследования необходимо знать, могли ли домашние питомцы также пострадать от химического отравления, передает РИА «Новости».

После отравления Скрипалей ветеринары в течение нескольких дней не могли попасть в их дом. А когда получили доступ, обнаружили двух морских свинок, погибших от обезвоживания, поскольку их никто не поил. Черный персидский кот по кличке Нэш ван Дрейк был найден в состоянии стресса. Его отвезли в химическую лабораторию для проверки, но питомец так страдал, что его решили усыпить, пишет «Газета.ру».

Напомним, 4 марта бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. Великобритания обвинила Москву в причастности к произошедшему и первой выслала из страны 23 российских дипломатов.

Александр Черноскутов
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