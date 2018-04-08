11:03 08 апреля 2018 0

Актер наконец-то нашел себе достойную роль Фото: Кадр из фильма «Артефакт»

Алексей Панин похвастался новой ролью, которую сыграет в ближайшее время. В своем Instagram он выложил фото с репетиции скандального французского спектакля, в котором играет гея-убийцу. На сцене он появляется без одежды.

«Репетиция спектакля по пьесе Жана Жене „СМЕРТНИК“. Жаль, что половина нашего общества даже не поймет о чем написал гений мировой литературы», — подписал Панин выложенное фото.

Жан Жене во Франции известен своим провокационным творчеством и маргинальным образом жизни. Он неоднократно попадался полиции на кражах из магазинов и оставался на свободе лишь благодаря заступничеству интеллектуалов вроде Жан-Поля Сартра. Героями его пьес становились обычно ассоциальные типы — «Смертник» посвящен его любовнику, казненному в 1939 году за убийство.

Алексей Панин тоже оскандалился в России. В последнее время его имя вызывает резкие негативные отзывы в соцсетях. В связи с этим его дочь попросила в своем Instagram не обижать ее папу, пояснив, что она буквально «сходит с ума» от этих потоков негатива, напоминает Nation News.