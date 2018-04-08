{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 апреля 2018
07 апреля 2018
Главные новости Москвы
11:03  08 апреля 2018 0

Голый Панин сыграет гея-убийцу в скандальной французской пьесе. ФОТО

Открытая лицензия 09.06.2015 Алексей Панин, панин алексей
Актер наконец-то нашел себе достойную рольФото: Кадр из фильма «Артефакт»

Алексей Панин похвастался новой ролью, которую сыграет в ближайшее время. В своем Instagram он выложил фото с репетиции скандального французского спектакля, в котором играет гея-убийцу. На сцене он появляется без одежды.

«Репетиция спектакля по пьесе Жана Жене „СМЕРТНИК“. Жаль, что половина нашего общества даже не поймет о чем написал гений мировой литературы», — подписал Панин выложенное фото.

Жан Жене во Франции известен своим провокационным творчеством и маргинальным образом жизни. Он неоднократно попадался полиции на кражах из магазинов и оставался на свободе лишь благодаря заступничеству интеллектуалов вроде Жан-Поля Сартра. Героями его пьес становились обычно ассоциальные типы — «Смертник» посвящен его любовнику, казненному в 1939 году за убийство.

Алексей Панин тоже оскандалился в России. В последнее время его имя вызывает резкие негативные отзывы в соцсетях. В связи с этим его дочь попросила в своем Instagram не обижать ее папу, пояснив, что она буквально «сходит с ума» от этих потоков негатива, напоминает Nation News.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров