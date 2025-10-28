В США признали беззащитность перед новейшей ракетой РФ «Буревестник»

«Буревестник» стал настоящей угрозой для «Золотого купола», сообщили журналисты WSJ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская крылатая ракета «Буревестник» способна преодолеть строительство американской противоракетной обороны США «Золотой купол». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal 28 октября со ссылкой на материалы американской разведки и заявления аналитиков.

По информации издания, ракета «Буревестник» считается потенциально опасной для новой системы ПРО, разрабатываемой США для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. «Новая ракета может представлять потенциальную угрозу для предложенного Трампом „Золотого купола“, системы ПРО, которую разрабатывают для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, с траекторией гораздо выше, чем летающий низко „Буревестник“», — приводит газета позицию своих источников.

Журналисты отмечают, что применение крылатой ракеты с низкой траекторией затрудняет ее обнаружение и перехват средствами противоракетной обороны США. В статье указывается, что подобные разработки могут усилить позиции Москвы на переговорах по контролю над вооружениями. Эксперты, на которых ссылается издание, отмечают зависимость эффективности будущей американской ПРО от характера боеголовок и способов применения российской ракеты.

