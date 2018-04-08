Синоптики: штормовой ветер может обрушить на москвичей пасхальные украшения

13:09 08 апреля 2018 0

На жителей столицы также могут рухнуть рекламные щиты и деревья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Москвы предупредили о возможных падениях пасхальных конструкций из-за сильного ветра, который пришел в столицу. Сейчас он может достигать 15 метров в секунду, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Естественно, при такой нагрузке — на каждый квадратный метр давит сила воздуха примерно до 80-90 килограммов — рекламные щиты и конструкции, например, пасхальные, обладающие большой парусностью, и деревья могут свалиться на землю и причинить кому-то вред», — цитирует синоптика телеканал 360.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья об ухудшении погоды. Из-за шквального ветра им рекомендовали закрыть окна и форточки, а также выключить свет, газ и воду, напоминает RNS.