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09 апреля 2018
12:46  09 апреля 2018 6

Сделал скидку: Губерниев зарабатывает в ХМАО 175 тысяч рублей в час

Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ
Дмитрий Губерниев сделал скидку властям ХМАО, но все равно неплохо заработалФото: Владимир Андреев © URA.RU

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев получил от правительства ХМАО 350 тысяч рублей за ведение церемонии награждения победителей и лауреатов окружного конкурса «Спортивная элита». Эту информацию «URA.RU» подтвердили в «ЮграМегаСпорт», которая оплачивала услуги ведущего.

Церемония в общей сложности длилась два часа. Дмитрий Губерниев традиционно выступил в роли ведущего на «Спортивной элите». Однако в 2017 году комментатору заплатили больше — 462 тысячи рублей. В «ЮграМегаСпорт» это объяснили курсом на экономию. «Мы экономим бюджетные средства, идет сокращение платежей. Губерниев вошел в положение и согласился поработать за меньшую плату», — рассказал «URA.RU» глава АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко.

Добавим, судя по данным госзакупки, тендер на услуги ведущего разыгрывался по схеме «закупка у единственного поставщика». Отсутствие конкуренции организаторы торгов объясняют высоким профессионализмом Губерниева. «Учитывая огромный опыт и знание специфики в проведении подобных мероприятий и спортивных соревнований, международного и российского уровня, что подтверждено неоднократными премиями в области телевизионного искусства (лауреат ТЭФИ) и в сфере спортивной журналистики и комментирования (лауреат Biathlon-Award), альтернативная возможность оказания услуг иным исполнителем отсутствует», — говорится в документах закупки.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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