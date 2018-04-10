ГИБДД изменила экзаменационные билеты ПДД из-за серьезных ошибок

04:54 10 апреля 2018 0

В обучении российских водителей обнаружили серьезные ошибки, касающиеся оказанию медпомощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГИБДД значительно изменила содержание экзаменационных билетов для будущих водителей. Это было сделано после замечаний Минздрава и касается вопросов, посвященных оказанию первой медицинской помощи при ДТП.

Инструкции по оказанию медпомощи в билетах противоречат тем, что предоставляют в автошколах. Речь, в том числе, идет об оказании помощи человеку с открытым переломом конечностей с артериальным кровотечением. Несмотря на то, что наложение жгута выше раны на место перелома строго противопоказано в этой ситуации [может усугубить страдания пострадавшего или повлечь другие травмы], на экзамене этот ответ считался правильным.

После поправок этот вопрос решили заменить на другой: «Как оказать помощь при обморожении и переохлаждении?». Правильным ответом является утепление пораженных участков тела. Помимо этого, их нужно обездвижить и дать пострадавшему теплое питье. По словам ведущего научного сотрудника ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Леонида Дежурного, в России обморожение в дороге при ДТП может произойти легко, поэтому появление такой задачи в экзаменационных билетах вполне логично, пишут «Известия».

«Доходило до того, что преподаватели говорили абитуриентам, какие ответы нужно давать на экзамене, чтобы получить оценку „экзамен сдан“, но предупреждали, что в реальной жизни нужно пользоваться совершенно иными методиками», — рассказала «Коммерсанту» президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Изменения также коснулись вопросов о том, как определить, жив ли пострадавший, как правильно извлечь инородное тело из дыхательных путей, что делать при термическом ожоге, как извлечь раненого из транспортного средства, а также как располагать руки при сердечно-легочной реанимации.