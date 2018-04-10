Тюменскому извращенцу светит срок за съемку соседей в душе

Камеру обнаружила девушка, которая проживала в многоквартирном доме
Следственный отдел по Центральному административному округу Тюмени возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который установил камеру видеонаблюдения в ванной. Вуайеристу светит до двух лет лишения свободы.
По данным следствия установлено, что в начале апреля 2018 года подозреваемый установил камеру видеонаблюдения в общей душевой комнате многоквартирного дома в Тюмени. Устройство обнаружила девушка, которая проживала в одной из квартир. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», сообщает сайт СК РФ по региону.