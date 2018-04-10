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Главные новости Тюменской области
13:38  10 апреля 2018 0

На пост тюменского омбудсмена претендует кандидат, лишенный родительских прав. Он уже попытался избавиться от оппонента

Комитет по государственному строительству. Тюмень, рябцев юрий
Юрий Рябцев (на фото) заявил, что его оппонент Сергей Миневцев выдвинут с нарушениями нормФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Кандидат на должность уполномоченного по правам человека в Тюменской области Юрий Рябцев попытался дискредитировать своего оппонента, действующего регионального омбудсмена Сергея Миневцева. Рябцев заявил, что представление Миневцева подано с нарушением сроков, а значит, недействительно. Имена лиц, претендующих на пост, были оглашены во вторник, 10 апреля, на заседании комитета по госстроительству Тюменской областной Думы, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

Всего на должность омбудсмена претендуют трое: общественник Рябцев (общество защиты прав потребителей «Оберег»», Миневцев (правительство области) и инженер думской автобазы Павел Кусков («Справедливая Россия»). Комментируя заявление Рябцева, председатель комитета Фуат Сайфитдинов, сообщил, что срок полномочий омбудсмена отсчитывается не с момента назначения его думой, а со дня принятия присяги. То есть срок работы Миневцева заканчивается не 24 марта, как считает Рябцев, а 24 апреля. Соответственно, никаких нарушений нет.

Согласно регламенту, каждому кандидату было отведено по три минуты на выступление. Сергей Миневцев выступать не стал, так как депутаты заявили, что слушали действующего омбудсмена на протяжении последних пяти лет. Павел Кусков предложил более детально рассматривать нарушения прав человека в области.

Вопросов к семейному положению Павла Кускова у депутатов не возникло. Зато Юрия Рябцева народная избранница Галина Резяпова пять раз спросила, действительно ли он лишен родительских прав. Все пять раз Рябцев на вопрос депутата ответил утвердительно.

В итоге комитет решил рекомендовать думе рассмотреть все три кандидатуры на очередном заседании 19 апреля. «URA.RU» следит за развитием событий.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.RU»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
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