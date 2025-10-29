Тюменцам пишут мошенники под видом сотрудников департамента соцразвития

Жителей предупреждают: неизвестные могут выпрашивать личные данные Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Тюменцам поступают сообщения от мошенников, которые представляются сотрудниками департамента социального развития региона. Жителей предупреждают: неизвестные могут выпрашивать личные данные или предупреждать о звонках «силовиков». Об этом сообщили в telegram-канале департамента.

«В одном из мессенджеров жителям Тюменской области пишут мошенники, представляясь руководством департамента. Просим вас быть бдительными и помнить — сотрудники департамента социального развития и других органов власти не пишут гражданам в мессенджеры и социальные сети с личных аккаунтов», — говорится в сообщении.