Тюменцам пишут мошенники под видом сотрудников департамента соцразвития
Жителей предупреждают: неизвестные могут выпрашивать личные данные
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Тюменцам поступают сообщения от мошенников, которые представляются сотрудниками департамента социального развития региона. Жителей предупреждают: неизвестные могут выпрашивать личные данные или предупреждать о звонках «силовиков». Об этом сообщили в telegram-канале департамента.
«В одном из мессенджеров жителям Тюменской области пишут мошенники, представляясь руководством департамента. Просим вас быть бдительными и помнить — сотрудники департамента социального развития и других органов власти не пишут гражданам в мессенджеры и социальные сети с личных аккаунтов», — говорится в сообщении.
Официальные страницы органов власти в соцсетях обозначены меткой «Госорганизация». Если тюменцы получили подозрительные сообщения или звонки, рекомендуется сразу прервать общение.
