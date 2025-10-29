Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Тюменцам пишут мошенники под видом сотрудников департамента соцразвития

29 октября 2025 в 18:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Жителей предупреждают: неизвестные могут выпрашивать личные данные

Жителей предупреждают: неизвестные могут выпрашивать личные данные

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Тюменцам поступают сообщения от мошенников, которые представляются сотрудниками департамента социального развития региона. Жителей предупреждают: неизвестные могут выпрашивать личные данные или предупреждать о звонках «силовиков». Об этом сообщили в telegram-канале департамента.

«В одном из мессенджеров жителям Тюменской области пишут мошенники, представляясь руководством департамента. Просим вас быть бдительными и помнить — сотрудники департамента социального развития и других органов власти не пишут гражданам в мессенджеры и социальные сети с личных аккаунтов», — говорится в сообщении.

Официальные страницы органов власти в соцсетях обозначены меткой «Госорганизация». Если тюменцы получили подозрительные сообщения или звонки, рекомендуется сразу прервать общение.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал