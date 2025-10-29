Тюменский оппозиционер подала в суд на депутатов, не пустивших ее на выборы мэра

Решение об избрании главы самого протестного тюменского района пытаются оспорить в суде Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Тюменский оппозиционер Лариса Шакурова вышла в суд против конкурсной комиссии, отказавшейся допускать ее до выборов главы Тобольского округа (он считается самым протестным в регионе). Женщина рассказала URA.RU, что считает условия конкурса невыполнимыми, а решения комиссии, нужно отменить и назначить новые выборы.

«Прошу обязать думу Тобольского района принять решение об освобождении от занимаемой должности Ходасевича Андрея Анатольевича, с передачей полномочий согласно устава Тобольского муниципального округа», — говорится в одном из требований в иске. Лариса Шакурова считает, что соответствовала всем требованиям к кандидату в главы.

Как рассказала экс-кандидат, комиссия отказалась пропускать ее на конкурс из-за нарушения сроков предоставления справки о судимости. Она принесла ее позже и настаивает, что выполнить требование вовремя не было возможно, так как конкурс объявили за 18 дней до завершения приема документов, а изготовление справки занимает до 30 дней.

